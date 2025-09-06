Экономика
06:30, 6 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы опасные ошибки при подготовке авто к холодным сезонам

Автоэксперт Иванский призвал водителей заранее готовиться к зимнему сезону
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom  

Чтобы допустить ошибку при подготовке машины к зиме, ничего специально делать не надо, достаточно игнорировать стандартные рекомендации, рассказал операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский. Опасные просчеты он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«К зиме надо готовиться, и лучше делать это заранее. Прежде всего, заранее установить зимнюю резину. Заранее — значит, не дожидаясь первого снегопада, когда очереди на шиномонтаж становятся длинными, как за мохеровыми шарфами в СССР.
Переходите с "лета" на "зиму", когда среднесуточная температура воздуха будет составлять плюс 5-7 градусов», — поделился автоэксперт.

Лучше неделю-другую проездить на зимней резине по чистому асфальту, чем подвергать себя риску или отказываться от поездок, оставшись на летних шинах во время первого снегопада

Илья Иванскийавтоэксперт

Следующий по важности этап подготовки — аккумуляторная батарея, указал собеседник «Ленты.ру». Превентивно менять ее не стоит, обозначил Иванский. Однако если есть сомнения, желательно положить в багажник провода для прикуривания, а в идеале — приобрести бустер, компактный прибор, который поможет завести машину с севшей аккумулятором.

«Хорошим дополнением к проводам станет буксировочный трос — он поможет вытащить застрявший автомобиль. Заводить современные машины "с толкача" нельзя. С коробкой-автоматом просто не получится, а на механике под удар попадает каталитический нейтрализатор: его соты может повредить скопившееся несгоревшее топливо, которое разом вспыхнет при запуске», — сообщил эксперт.

Ошибкой, по его словам, также будет проигнорировать повреждения кузова. Иванский уточнил, что до наступления холодов еще есть возможность зачистить, обезжирить и закрыть небольшие повреждения краской. Флаконы типа лака для ногтей есть во всех крупных магазинах запасных частей, добавил собеседник «Ленты.ру».

«В начале осени хорошо обновить антикор: ближе к снегу в мастерских будет аврал. С учетом того, что средний автомобиль в России старше 15 лет, и заводской антикор, если он был, явно утратил первоначальные свойства, игнорировать защиту днища и скрытых полостей было бы ошибкой», — высказался специалист.

Он рекомендовал позаботиться заранее и об обзоре. А именно обновить щетки стеклоочистителя, купить и оставить в машине комплект про запас, положить щетку для снега в багажник, заранее залить в бачок стеклоомывателя зимнюю жидкость.

Ранее руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин предупредил россиян о том, что камеры на дорогах часто ошибочно фиксируют некоторые правонарушения, из-за чего водители получают незаслуженные штрафы.

    Названы опасные ошибки при подготовке авто к холодным сезонам

