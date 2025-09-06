Названы опасные ошибки при подготовке авто к холодным сезонам

Чтобы допустить ошибку при подготовке машины к зиме, ничего специально делать не надо, достаточно игнорировать стандартные рекомендации, рассказал операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский. Опасные просчеты он назвал в беседе с «Лентой.ру».
«К зиме надо готовиться, и лучше делать это заранее. Прежде всего, заранее установить зимнюю резину. Заранее — значит, не дожидаясь первого снегопада, когда очереди на шиномонтаж становятся длинными, как за мохеровыми шарфами в СССР.
Переходите с "лета" на "зиму", когда среднесуточная температура воздуха будет составлять плюс 5-7 градусов», — поделился автоэксперт.
Лучше неделю-другую проездить на зимней резине по чистому асфальту, чем подвергать себя риску или отказываться от поездок, оставшись на летних шинах во время первого снегопада
Следующий по важности этап подготовки — аккумуляторная батарея, указал собеседник «Ленты.ру». Превентивно менять ее не стоит, обозначил Иванский. Однако если есть сомнения, желательно положить в багажник провода для прикуривания, а в идеале — приобрести бустер, компактный прибор, который поможет завести машину с севшей аккумулятором.
«Хорошим дополнением к проводам станет буксировочный трос — он поможет вытащить застрявший автомобиль. Заводить современные машины "с толкача" нельзя. С коробкой-автоматом просто не получится, а на механике под удар попадает каталитический нейтрализатор: его соты может повредить скопившееся несгоревшее топливо, которое разом вспыхнет при запуске», — сообщил эксперт.
Ошибкой, по его словам, также будет проигнорировать повреждения кузова. Иванский уточнил, что до наступления холодов еще есть возможность зачистить, обезжирить и закрыть небольшие повреждения краской. Флаконы типа лака для ногтей есть во всех крупных магазинах запасных частей, добавил собеседник «Ленты.ру».
«В начале осени хорошо обновить антикор: ближе к снегу в мастерских будет аврал. С учетом того, что средний автомобиль в России старше 15 лет, и заводской антикор, если он был, явно утратил первоначальные свойства, игнорировать защиту днища и скрытых полостей было бы ошибкой», — высказался специалист.
Он рекомендовал позаботиться заранее и об обзоре. А именно обновить щетки стеклоочистителя, купить и оставить в машине комплект про запас, положить щетку для снега в багажник, заранее залить в бачок стеклоомывателя зимнюю жидкость.
