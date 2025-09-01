Экономика
19:07, 1 сентября 2025Экономика

Водителей предупредили о частых ошибочных штрафах

Автоэксперт Ладушкин: Водителей часто ошибочно штрафуют за телефон в руках
Александра Качан (Редактор)

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Камеры на дорогах часто ошибочно фиксируют некоторые правонарушения, из-за чего водители получают незаслуженные штрафы. Об этом россиян предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT.

Чаще всего ошибочные штрафы выписывают за телефон в руках, ремень безопасности и превышение скорости, определенные камерами автоматической фиксации. По словам Ладушкина, это происходит из-за того, что при плохой видимости прибор не может распознать ремень или точное расположение телефона.

В случае со штрафом за ремень эксперт рекомендовал внимательно изучить приложенные к постановлению фото и оспорить решение при наличии на них ремня. Если штраф выписан за телефон, водителю придется доказать, что он не пользовался гаджетом без системы хендсфри, — для этого также необходимы фото- и видеодоказательства.

Ошибки со штрафами за скорость чаще всего связаны с тем, что у машины есть автомобиль-двойник. «То есть автомобиль с аналогичным поддельным регистрационным знаком. Или когда знак стерт и воспринимается камерой как от другой машины», — объяснил Ладушкин.

В таком случае эксперт посоветовал обратиться в ГИБДД и предъявить доказательства, что камера запечатлела другое авто.

Ранее в России вступили в силу изменения правил дорожного движения, которые предъявляют новые требования к водителям с неправильными детскими креслами. Мера коснется «заменителей» детских кресел, в том числе теперь запрещено использование разнообразных лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел.

