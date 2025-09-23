Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 23 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за поцелуи

Юрист Воропаев: За поцелуи на проезжей части россиянам положен штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Freepik

За поцелуи на проезжей части дороги парам грозит штраф. О наказании за выражение чувств предупредил россиян автоюрист Лев Воропаев, пишет «Газета.Ru».

Эксперт уточнил, что за сам факт поцелуя граждан никто штрафовать не будет. «Если же пара нарушает правила дорожного движения, например, находится на проезжей части и не переходит ее, то таких граждан могут, как пешеходов, привлечь к административной ответственности», — пояснил Воропаев.

В этом случае нарушителям, согласно статье 12.30 КоАП, придется заплатить штраф до 1000 рублей, рассказал автоюрист.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за секс. Такое наказание возможно, если интимная близость случилась в подъезде, а ее свидетелем стал ребенок младше 16 лет. В этом случае действия будут расценены как развратные и повлекут ответственность вплоть до лишения свободы на три года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о превращенном в крепость Купянске

    Китайское судно впервые зашло в крымский порт

    В России заявили о спящих ячейках после атак ВСУ на Москву

    Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

    Расследование дела в отношении политика Гозмана завершено

    Госсекретарь США описал вклад ООН в мир на Украине фразой «приходится тащить все на себе»

    На дне озера нашли обломки затонувшего 140 лет назад корабля-призрака

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Россиян предупредили о наказании за поцелуи

    Опровергнут миф о влиянии кофе на работу мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости