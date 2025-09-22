Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за секс

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За секс в подъезде могут посадить в тюрьму на три года

За секс в подъезде россиян могут посадить в тюрьму на срок до трех лет. О риске уголовной ответственности за соитие в общественном месте предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

Сам факт интимной близости в подъезде будет попадать под статью о мелком хулиганстве — нарушители в таком случае отделаются денежным штрафом до 10 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток.

Однако ситуация сильно изменится, если свидетелем близости станет ребенок до 16 лет. «Тогда действия взрослых, вероятно, будут квалифицированы уже как развратные, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Ответственность здесь предполагает наказание вплоть до лишения свободы до трех лет», — пояснил Бондарь.

Ранее россиян предупредили о наказании за слишком громкий секс в многоквартирном доме. В таких случаях могут быть нарушены законы о тишине — если звуки из квартиры мешают соседям, они вправе обратиться в полицию, чтобы привлечь нарушителей к ответственности. В Москве размер штрафа может достигать 3000 рублей, уточнили эксперты.

