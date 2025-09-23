Россиян предупредили о штрафе за одно действие с коляской

Кошелев: За оставленные в подъезде коляски и велосипеды может грозить штраф

Жильцам дома могут выписать штраф, если они будут оставлять коляски, санки, велосипеды и прочее имущество в подъездах в непредназначенных для этого местах. Об этом россиянам напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, его слова приводит ТАСС.

По словам Кошелева, в новых домах специальные места для хранения такого инвентаря есть, однако в старых домах они зачастую отсутствуют. «А значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что такое нарушение может обернуться штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

