Россиянам рассказали о штрафах за коляски в подъезде

Марина Совина
Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Global Look Press

Штрафы за хранение личных вещей в общих коридорах и на путях эвакуации многоквартирных домов являются правомерными. Об этом сообщают опрошенные РБК юристы.

Речь идет в том числе о велосипедах, детских колясках и санках. В частности, отметил владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин, за хранение коляски в подъезде грозит штраф от 5000 до 15 тысяч рублей. Он обратил внимание, что о нарушении могут сообщить жители подъезда или управляющая компания, поскольку МЧС зачастую не проводит плановых рейдов.

При этом собеседник агентства отметил, что главная сложность состоит в доказательстве того, что вещь действительно мешает эвакуации, а именно — сужает проход до 140-160 сантиметров. Палюлин предупредил, что самостоятельный вынос вещей управляющей компанией без суда может быть признан самоуправством и повлечь ответственность.

Ранее эксперт по разрешению споров в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Сергей Сергеев назвал способы борьбы с соседями-мусорщиками. По его словам, москвичам следует жаловаться в управляющую компанию (УК) на соседей, которые оставляют мешки с мусором на лестничной клетке и в других местах общего пользования.

