Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:33, 23 сентября 2025Экономика

Москвичам назвали способы борьбы с соседями-мусорщиками

Эксперт по спорам в ЖКХ Сергеев: На мусорные мешки нужно жаловаться в УК дома
Мария Черкасова

Фото: Tynka / Shutterstock / Fotodom  

Москвичам следует жаловаться в управляющую компанию (УК) на соседей, которые оставляют мешки с мусором на лестничной клетке и в других местах общего пользования. Таким советом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился эксперт по разрешению споров в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Сергей Сергеев.

Складирование мусора и личных вещей в местах общего пользования, включая лестничные клетки, запрещено, напомнил эксперт. За содержание общего имущества и устранение препятствий, таких как мусор, на путях эвакуации, несет ответственность управляющая компания (УК).

Если кто-то из жильцов захламляет лестничную площадку или коридор, УК должна принять меры для устранения проблемы. Она обязана очистить общие помещения или, при необходимости, обратиться в суд, чтобы обязать нарушителя убрать вещи и проконтролировать процесс. При этом жильцы не должны самостоятельно предпринимать юридически значимые действия — их задача только обратиться в УК, объяснил эксперт. В случае ее бездействия жители дома могут обратиться в жилищную инспекцию.

Материалы по теме:
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025

Сергеев напомнил, что мусор или горючие материалы, оставленные у дверей квартир, могут не только создать препятствие при эвакуации во время пожара, но и нарушать санитарные нормы.

Ранее эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко напомнил россиянам о штрафах от 5 до 15 тысяч рублей для граждан за оставленные в подъезде коляски, велосипеды и другие личные вещи. Такая практика является нарушением статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

    Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

    На имущество Университета Профсоюзов по иску Генпрокуратуры наложили арест

    В России отреагировали на заявление Трампа об основных спонсорах конфликта на Украине

    Москвичам рассказали о последнем теплом дне в сентябре

    Пожилой мужчина вломился в магазин и украл банкомат после ссоры с женой из-за денег

    Умер исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг

    Бросившую младенца в аэропорту Турции россиянку лишили родительских прав

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости