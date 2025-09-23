Москвичам назвали способы борьбы с соседями-мусорщиками

Эксперт по спорам в ЖКХ Сергеев: На мусорные мешки нужно жаловаться в УК дома

Москвичам следует жаловаться в управляющую компанию (УК) на соседей, которые оставляют мешки с мусором на лестничной клетке и в других местах общего пользования. Таким советом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился эксперт по разрешению споров в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Сергей Сергеев.

Складирование мусора и личных вещей в местах общего пользования, включая лестничные клетки, запрещено, напомнил эксперт. За содержание общего имущества и устранение препятствий, таких как мусор, на путях эвакуации, несет ответственность управляющая компания (УК).

Если кто-то из жильцов захламляет лестничную площадку или коридор, УК должна принять меры для устранения проблемы. Она обязана очистить общие помещения или, при необходимости, обратиться в суд, чтобы обязать нарушителя убрать вещи и проконтролировать процесс. При этом жильцы не должны самостоятельно предпринимать юридически значимые действия — их задача только обратиться в УК, объяснил эксперт. В случае ее бездействия жители дома могут обратиться в жилищную инспекцию.

Сергеев напомнил, что мусор или горючие материалы, оставленные у дверей квартир, могут не только создать препятствие при эвакуации во время пожара, но и нарушать санитарные нормы.

Ранее эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко напомнил россиянам о штрафах от 5 до 15 тысяч рублей для граждан за оставленные в подъезде коляски, велосипеды и другие личные вещи. Такая практика является нарушением статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Нарушение требований пожарной безопасности»).