Россиянка упала на рельсы в метро и выжила

В Екатеринбурге девушка упала на рельсы в метро и выжила, у нее сотрясение мозга

В Екатеринбурге девушка упала на рельсы в метро на станции «Геологическая» и выжила, у нее сотрясение мозга. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, пассажирка шла вперед и не заметила, когда закончилась платформа. Сотрудникам полиции после спасения девушка призналась, что оказалась на рельсах по собственной неосторожности.

Пострадавшую доставили в больницу № 23. По данным Е1.ru, ей 19 лет.

Как пишет Ura.ru, машинист успел среагировать и затормозил, состав не наехал на пассажирку. Агентство утверждает, что ей около 25 лет.

