Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:22, 23 сентября 2025Россия

Россиянка упала на рельсы в метро и выжила

В Екатеринбурге девушка упала на рельсы в метро и выжила, у нее сотрясение мозга
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Екатеринбурге девушка упала на рельсы в метро на станции «Геологическая» и выжила, у нее сотрясение мозга. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, пассажирка шла вперед и не заметила, когда закончилась платформа. Сотрудникам полиции после спасения девушка призналась, что оказалась на рельсах по собственной неосторожности.

Пострадавшую доставили в больницу № 23. По данным Е1.ru, ей 19 лет.

Как пишет Ura.ru, машинист успел среагировать и затормозил, состав не наехал на пассажирку. Агентство утверждает, что ей около 25 лет.

До этого сообщалось, что пьяный пассажир упал на женщину на станции «Аннино» в метро Москвы и сломал ей ногу. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Токаев встретился с Зеленским и обсудил СВО

    Над Трампом перестали смеяться

    Москвичи пережили рекордную ночь

    Стало известно о готовящемся в одной из украинских бригад бунте

    Марочко рассказал о новом продвижении в украинском регионе

    Дорогу в российском регионе закрыли из-за сильного снегопада

    Мужчин предупредили о неожиданном побочном эффекте после секса

    Израиль предупредили об ущербе отношениям с США по одной причине

    Зеленский и Келлог обсудили закупки американского оружия

    Конфликт из-за музыки обернулся двумя ударами мачете в шею россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости