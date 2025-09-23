Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:43, 23 сентября 2025Культура

Российская актриса обвинила гаджеты в одиночестве людей

Актриса Безряднова заявила, что использование гаджетов приводит к одиночеству
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса Ирина Безряднова выразила мнение, что использование гаджетов приводит к одиночеству. Ее слова цитирует Пятый канал.

«У нас теперь есть гаджеты, которые заменяют нам вторую половинку. С телефоном можно и повеселиться, и погрустить, и даже посплетничать», — сказала артистка, отвечая на вопрос о том, почему на сегодняшний день в мире много одиноких людей.

Ранее депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина оценила инициативу о запрете известным людям показывать личные отношения до брака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстро положат конец кровопролитию». Трамп пригрозил России серьезными пошлинами при одном условии

    Знаменитый певец не пережил погружения с аквалангом

    Туристка употребила наркотик в Таиланде, упала с крыши отеля на глазах у парня и не выжила

    Ожидающий ареста бывший чиновник Росимущества сбежал из суда

    В России начали процедуру банкротства дочерней компании Microsoft

    Хейли Бибер в купальнике приняла откровенную позу на трамплине

    Ситуацию с безопасностью ЗАЭС назвали критичной

    Россиянам назвали срок наступления старого бабьего лета

    «АвтоВАЗ» опроверг приостановку производства бизнес-седанов

    Lockheed Martin захотела модернизировать старые F-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости