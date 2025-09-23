Российская актриса обвинила гаджеты в одиночестве людей

Актриса Безряднова заявила, что использование гаджетов приводит к одиночеству

Российская актриса Ирина Безряднова выразила мнение, что использование гаджетов приводит к одиночеству. Ее слова цитирует Пятый канал.

«У нас теперь есть гаджеты, которые заменяют нам вторую половинку. С телефоном можно и повеселиться, и погрустить, и даже посплетничать», — сказала артистка, отвечая на вопрос о том, почему на сегодняшний день в мире много одиноких людей.

