Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:56, 23 сентября 2025Наука и техника

Российские бойцы испытают дрон без цифрового следа

Бойцы 44-го АК испытают дрон, который не несет информацию о месте старта
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ТАСС

Бойцы 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса (АК) испытывают дрон, по которому невозможно вычислить место старта. Видео, демонстрирующее особенности дрона без цифрового следа, публикует ТАСС.

«Самое главное его преимущество в том, что, даже если он попадет в руки врага, невозможно будет вычислить, что он снимал, откуда, расположение антенны. То есть он не несет никакую информацию», — сказал боец с позывным Пугач.

Он добавил, что в конструкции дрона используют детали, которые легко заменить в случае поломки. Кроме того, беспилотник самолетного типа отличается высокой скоростью.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в сентябре стало известно, что бойцы Вооруженных сил России применяют FPV-беспилотники «Гортензия» с подвешенными ручными противотанковыми гранатометами в зоне специальной военной операции. Для установки гранатомета не требуется дополнительная модернизация дрона. После выстрела пустой тубус сбрасывают с аппарата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ задействовали воздушные шары в массированной ночной атаке на Россию. Почему они считаются опаснее дронов?

    Многодетную россиянку жестоко избивали несколько часов в машине

    Волочкова назвала виновника ее ссор с дочерью

    В России возникли проблемы с конвоем арестантов

    В США введут новый визовый сбор

    Франция перенесла испытания демонстратора многоразовой ракеты

    НАТО выступила с заявлением в адрес России

    Россиянам напомнили о необходимости уплатить налог на доходы по вкладам

    В Кремле оценили угрозы главы МИД Польши Сикорского

    Названы самые напряженные направления в зоне украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости