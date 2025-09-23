Российские бойцы испытают дрон без цифрового следа

Бойцы 44-го АК испытают дрон, который не несет информацию о месте старта

Бойцы 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса (АК) испытывают дрон, по которому невозможно вычислить место старта. Видео, демонстрирующее особенности дрона без цифрового следа, публикует ТАСС.

«Самое главное его преимущество в том, что, даже если он попадет в руки врага, невозможно будет вычислить, что он снимал, откуда, расположение антенны. То есть он не несет никакую информацию», — сказал боец с позывным Пугач.

Он добавил, что в конструкции дрона используют детали, которые легко заменить в случае поломки. Кроме того, беспилотник самолетного типа отличается высокой скоростью.

Ранее в сентябре стало известно, что бойцы Вооруженных сил России применяют FPV-беспилотники «Гортензия» с подвешенными ручными противотанковыми гранатометами в зоне специальной военной операции. Для установки гранатомета не требуется дополнительная модернизация дрона. После выстрела пустой тубус сбрасывают с аппарата.