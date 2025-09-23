Культура
Российских артистов цирка привезли на стройку в Таиланде и обманули

Фото: Sun Weitong / XinHua / Globallookpress.com

Российские цирковые артисты пожаловались на обман во время гастролей в Таиланде. По их словам, экс-глава «Союза цирковых деятелей России» Яна Шевченко не выплатила им оговоренные в контракте гонорары и взимала деньги за питание, которое на самом деле предоставлялось бесплатно. Детали приводит «360».

Гимнастка Юлия рассказала, что еще на репетициях артисты столкнулись с нечеловеческими условиями. «По факту нас привезли на стройку, все было в пыли, невозможно дышать, не работали кондиционеры, а обстановка уже становилась максимально накаленной: нам не платили деньги», — отметила она.

По словам артистки, Шевченко грубо обращалась с сотрудниками и брала с них по 300 долларов на еду. Позже выяснилось, что тайская сторона обеспечивала питание бесплатно. Конфликт дошел до того, что многие задумывались о бегстве, но из-за усталости и давления не решались на протест.

Юлия отметила, что коллектив до конца надеялся на обещания Шевченко. «Она убеждала нас в этом миллион раз, но ситуация ложилась иначе — максимально неприятно и отвратительно», — добавила она.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил РЕН ТВ, что вокруг Шевченко «постоянно возникают скандалы». Сама она утверждает, что шоу не окупалось и у нее не было возможности выплатить артистам всю сумму.

Ранее Shot писал, что артисты Цирка на воде работали в Таиланде без выходных полгода и теперь не могут получить деньги за выступления. Согласно шестимесячному контракту, они должны были получать 1700 долларов в месяц (около 142 тысяч рублей), но эту сумму полностью никому не выплатили. В результате артисты недополучили от 250 тысяч до 420 тысяч рублей.

