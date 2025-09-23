Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:02, 23 сентября 2025Мир

Рубио предупредил о возможном выходе США из украинского урегулирования

Рубио: США могут выйти из украинского урегулирования
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Bing Guan / Reuters

Соединенные Штаты могут в какой-то момент выйти из урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с NBC.

Глава Госдепа обратил внимание, что США — единственная страна, которая может говорить с обеими сторонами конфликта. «В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль... рано или поздно [США] могут принять решение о введении новых санкций», — подчеркнул Рубио.

Ранее Рубио заявил, что США не настроены принимать новые меры против России, пока страны Европы покупают российскую нефть. По его словам, Европа требует от Вашингтона принять новые меры, однако есть европейские страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    Россиянку задержали после пожара с двумя ее детьми

    Участники ГА ООН массово начали покидать штаб-квартиру из-за Трампа

    Телефоны Nokia воскресят

    В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

    Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

    На имущество Университета Профсоюзов по иску Генпрокуратуры наложили арест

    В России отреагировали на заявление Трампа об основных спонсорах конфликта на Украине

    Москвичам рассказали о последнем теплом дне в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости