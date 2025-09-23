Рубио предупредил о возможном выходе США из украинского урегулирования

Рубио: США могут выйти из украинского урегулирования

Соединенные Штаты могут в какой-то момент выйти из урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с NBC.

Глава Госдепа обратил внимание, что США — единственная страна, которая может говорить с обеими сторонами конфликта. «В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль... рано или поздно [США] могут принять решение о введении новых санкций», — подчеркнул Рубио.

Ранее Рубио заявил, что США не настроены принимать новые меры против России, пока страны Европы покупают российскую нефть. По его словам, Европа требует от Вашингтона принять новые меры, однако есть европейские страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России.