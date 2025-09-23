Мир
21:24, 23 сентября 2025

Рубио прокомментировал призыв Трампа сбивать российские самолеты

Рубио: Сбивать российские самолеты следует только, если они атакуют
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, призвавшего НАТО сбивать российские самолеты. Об этом он заявил в интервью CBS.

«Я не думаю, что кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если только они не атакуют. Вы видели, как НАТО реагирует на эти вторжения, как мы реагируем на них — когда они вторгаются в ваше воздушное пространство, вы поднимаетесь и перехватываете их. И это то, что НАТО сделало», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что США являются главным партнером и «самым важным членом» альянса. По его словам, Вашингтон продолжит работать с европейскими союзниками, чтобы защитить «каждый дюйм» территории НАТО.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса. «Да, я так считаю», — ответил он на соответствующий вопрос.

