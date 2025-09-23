Из жизни
17:00, 23 сентября 2025
Из жизни

Школьник-самоучка построил ракету и запустил ее на высоту 400 метров

В Китае школьник построил ракету, которая поднялась на высоту 400 метров
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Школьник-самоучка из Китая построил ракету из подручных материалов и успешно запустил ее на высоту 400 метров. Об этом сообщает South China Morning Post.

18-летний Чжан Шицзе из деревни в провинции Хунань самостоятельно освоил ракетостроение благодаря видеоурокам в интернете. Юноша провел более 100 экспериментов, прежде чем его двухступенчатая ракета достигла высоты 400 метров.

«Увлечение — лучший учитель человека», — отметила его учительница Лун Яньцзяо, работающая в школе более 30 лет. Школьник использовал доступные материалы, включая ПВХ-трубы. Для создания топлива он взял нитрат из семейного свинарника, а затем очистил его, используя школьные знания из курса химии.

Образовательное учреждение поддержало проект финансированием в 3,5 тысячи юаней (около 42 тысяч рублей) и предоставило ученику помещение. Чжан также самостоятельно освоил 3D-моделирование и приобрел подержанный 3D-принтер на деньги, подаренные на праздники. В 2025 году Чжан поступил на аэрокосмический факультет Шэньянского аэрокосмического университета где планирует «сконструировать настоящую ракету».

Ранее в Бразилии девятилетний мальчик стал каждый день приезжать в школу верхом на свинье. Гутинью Роша приручил свинью по кличке Ракета, она преодолевает путь до школы по грунтовой дороге всего за минуту. Для безопасности мальчик надевает мотошлем.

.
    Все новости