Слова Путина о стратегическом оружии оценили

Аналитик Литовкин: Путин указал Западу, что ядерный потенциал России готов

Выступление президента России Владимира Путина на Совете Безопасности РФ с заявлением о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было воспринято как сигнал Западу о готовности ядерного потенциала страны. Об этом порталу aif.ru сообщил военный аналитик Виктор Литовкин.

«Заявления президента – это предупреждение Западу, что ракетный ядерный потенциал России находится в полной боевой готовности и любая агрессия Запада может обернуться для него катастрофой», — отметил он.

Ранее Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ после окончания его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.