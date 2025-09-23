Россия
01:34, 23 сентября 2025Россия

Слова Путина о стратегическом оружии оценили

Аналитик Литовкин: Путин указал Западу, что ядерный потенциал России готов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Выступление президента России Владимира Путина на Совете Безопасности РФ с заявлением о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было воспринято как сигнал Западу о готовности ядерного потенциала страны. Об этом порталу aif.ru сообщил военный аналитик Виктор Литовкин.

«Заявления президента – это предупреждение Западу, что ракетный ядерный потенциал России находится в полной боевой готовности и любая агрессия Запада может обернуться для него катастрофой», — отметил он.

Ранее Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ после окончания его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

