Со стены в Петербурге пропал легендарный трилобит

Со стены в Петербурге пропал окаменелый трилобит возрастом полмиллиарда лет

Со стены здания в Петербурге пропало членистоногое возрастом полмиллиарда лет. Внимание на ситуацию обратил блогер, автор проекта «Палеогород» Антон Барашенков в своем Telegram-канале.

Легендарный трилобит на облицовке школы, расположенной в Графском переулке, был местной достопримечательностью — к нему регулярно водили экскурсии и снимали о нем репортажи. Он представлял собой одну из наиболее хорошо сохранившихся окаменелостей на улицах Петербурга. «Ну блин, за городом, в любой ямке эти трилобиты под ногами валяются, и покрупнее и посохраннее, собирай не хочу. Но в городе, чтобы вот так из стены торчал целый, с головой и хвостом — он был единственный. Ну как же так!» — с досадой отметил Барашенков. Блогер призвал «палеовандала» вернуть животное на место, приклеив трилобита на место с помощью суперклея. «Возможно, таким образом удастся избежать вечных мук в палеоаду», — добавил он.

На записи, сделанной журналистом «Фонтанки», на здании школы по-прежнему можно увидеть другие окаменелости, которые никто не тронул.

