Собянин сообщил об очередном сбитом дроне при подлете к Москве

Собянин: Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной дрон при подлете к Москве. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Каких-либо подробностей об инциденте не раскрывается. Известно, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в России центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) впервые показал на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в Москве дрон-перехватчик «Скворец ПВО». В аппарат встроен искусственный интеллект.