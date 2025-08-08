Наука и техника
В России впервые показали дрон с ИИ для перехвата беспилотников

Александра Синицына
Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) впервые показал на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в Москве дрон-перехватчик «Скворец ПВО». Его можно использовать в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО), передает ТАСС.

Беспилотник создан для перехвата и нейтрализации целей противника. Он небольших размеров, умеет автоматически захватывать цели, для чего используются встроенные в дрон искусственный интеллект (ИИ) и система активного перехвата. Также он способен развивать скорость до 270 километров в час.

Ранее сообщалось, что ВС России начали прятать ударные дроны-камикадзе «Герань» от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого используются специальные железобетонные укрытия.

