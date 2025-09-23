Бывший СССР
Стал известен язык переговоров Токаева и Зеленского

Зеленский и Токаев провели переговоры на английском языке
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Президенты Украины и Казахстана Владимир Зеленский и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры на английском языке. На это обратила внимание «Лента.ру».

На кадрах слышны отрывки переговоров двух лидеров, где слышны слова на английском. В начале видео Зеленский спрашивает Токаева: «How are you?» («Как вы?»).

Президент Казахстана, предположительно, отвечает «Okay, it's glad to see you» («Хорошо, рад вас видеть»). Также в отрывке переговоров можно заметить, что Зеленский говорит Токаеву «мы» на английском.

Накануне Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Зеленским высказался о разрешении украинского конфликта через дипломатию. Стороны также обсудили проведение специальной военной операции (СВО) и взгляды Астаны и Киева на решение украинского кризиса.

