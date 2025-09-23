Мир
18:14, 23 сентября 2025

Трамп указал на «величайшую ложь всех времен»

Трамп заявил, что изменение климата — величайшая ложь всех времен
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Утверждения об изменении климата в мире являются «величайшей ложью всех времен». Об этом, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил президент США Дональд Трамп.

«Раньше говорили о глобальном похолодании... Теперь говорят, что глобальное потепление погубит мир. Потом снова стало холоднее, и это явление стали называть изменением климата... Это величайшая ложь всех времен», — сказал американский лидер.

При этом Трамп указал, что все прогнозы, сделанные ООН и другими структурами по вопросу изменения климата, оказались неверными.

В августе президент США призвал бороться с ветряными мельницами. «Глупые и уродливые ветряные мельницы убивают Нью-Джерси. Цены на энергию выросли на 28 процентов в этом году, и электричества не хватает, чтобы обеспечить штат. Остановите ветряные мельницы!» — написал президент.

