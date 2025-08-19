Трамп захотел бороться с ветряными мельницами

Трамп призвал остановить ветряные мельницы

Президент США Дональд Трамп призвал бороться с ветряными мельницами. Об этом глава Штатов написал в своей соцсети Truth Social.

«Глупые и уродливые ветряные мельницы убивают Нью-Джерси. Цены на энергию выросла на 28 процентов в этом году, и электричество не хватает, чтобы обеспечить штат. Остановите ветряные мельницы!» — написал президент.

Трамп не впервые выступает против ветряной энергетики. В январе 2025-го он запретил заключать новые договоры аренды на континентальном шельфе с операторами офшорных ветряных электростанций до проведения экономической и экологической экспертизы. Он объяснил свое решение тем, что ветряные станции являются «уродливыми, дорогими и вредными для дикой природы».

Ранее британское издание The Guardian усомнилось в умственных способностях Трампа на фоне частых странных высказываний президента. Авторы статьи в том числе упомянули внезапное рассуждение Трампа о ветряных мельницах во время визита в Великобританию.