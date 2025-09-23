Туристка употребила наркотик в Таиланде, упала с крыши отеля на глазах у парня и не выжила

Туристка из Марокко упала с крыши отеля после употребления марихуаны в Бангкоке

Девушка из Марокко поехала на отдых в Таиланд с молодым человеком, упала с крыши после употребления наркотика и не выжила. Об этом сообщает портал Yabiladi.com.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу, 20 сентября, в одном из отелей Бангкока. 21-летняя туристка заселилась туда со своим 19-летним спутником сразу после полуночи. Вскоре пара отправилась к бассейну на крыше отеля и употребила там марихуану.

Парень рассказал полиции, что после ссоры его девушка вышла на балкон рядом с бассейном и сорвалась вниз у него на глазах. Сейчас стражи правопорядка изучают записи с камер видеонаблюдения. Тело туристки доставили в больницу для проведения вскрытия.

Ранее на тайском курорте Пхукет украинская цирковая акробатка сорвалась с высоты и не выжила. Девушка тоже отдыхала у бассейна, расположенного на крыше роскошной виллы, подошла близко к его краю и упала.

