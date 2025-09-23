Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:24, 23 сентября 2025Путешествия

Туристка употребила наркотик в Таиланде, упала с крыши отеля на глазах у парня и не выжила

Туристка из Марокко упала с крыши отеля после употребления марихуаны в Бангкоке
Алина Черненко

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Девушка из Марокко поехала на отдых в Таиланд с молодым человеком, упала с крыши после употребления наркотика и не выжила. Об этом сообщает портал Yabiladi.com.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу, 20 сентября, в одном из отелей Бангкока. 21-летняя туристка заселилась туда со своим 19-летним спутником сразу после полуночи. Вскоре пара отправилась к бассейну на крыше отеля и употребила там марихуану.

Материалы по теме:
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
29 августа 2025
Бизнесмен исчез во время свадебного путешествия. Как медовый месяц окончился кровавой бойней и почему во всем подозревают невесту?
Бизнесмен исчез во время свадебного путешествия. Как медовый месяц окончился кровавой бойней и почему во всем подозревают невесту?
16 сентября 2025

Парень рассказал полиции, что после ссоры его девушка вышла на балкон рядом с бассейном и сорвалась вниз у него на глазах. Сейчас стражи правопорядка изучают записи с камер видеонаблюдения. Тело туристки доставили в больницу для проведения вскрытия.

Ранее на тайском курорте Пхукет украинская цирковая акробатка сорвалась с высоты и не выжила. Девушка тоже отдыхала у бассейна, расположенного на крыше роскошной виллы, подошла близко к его краю и упала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при одном условии

    Россиянам назвали причины снижения кредитных лимитов в банках

    Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины

    Бывший депутат Рады назвал причины удара ВСУ по Крыму

    Майли Сайрус обнажила грудь для журнала

    Пилоты едва не врезались в другой самолет при посадке и довели его экипаж до дрожи и слез

    Трамп ответил на вопрос о доверии Путину

    Стало известно о гибели лам и альпак при пожаре в российском зоопарке

    Финляндия созовет заседание ОБСЕ из-за обвинений в адрес России

    Назван самый вредный для здоровья продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости