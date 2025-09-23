Ущерб из-за хищений у Минобороны России составил 5 миллиардов рублей

Ущерб по делу Мерваезовой о хищении денег у Минобороны составил 5 млрд рублей

Ущерб по делу о хищениях у Минобороны России, в котором фигурирует бывший первый замминистра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлия Мерваезова, может составить около пяти миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие считает, что Мерваезова вместе с экс-главой Главного военно-строительного управления №8 Вадимом Выгулярным, а также еще тремя фигурантами похитила деньги, которые были выделены на строительство объектов по государственному контракту. Уголовное дело было возбуждено в июне 2023 года в отношении неустановленных лиц. Позже в одно производство объединили пять дел.

Юлии Мерваезовой вменяют два эпизода хищений. Ее арестовали в Пятигорске и перевезли в Москву. Также под стражу взяли и Выгулярного.

