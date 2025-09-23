В ЕС запланировали еще один запрет в рамках антироссийских санкций

Politico: ЕК хочет запретить европейскому бизнесу инвестировать в российские ОЭЗ

Брюссель планирует включить в 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) еще один запрет для европейских компаний, которые хотят лишить возможности инвестировать в особые экономические зоны (ОЭЗ) в РФ, предоставляющие иностранному бизнесу льготный налоговый режим. Об этом со ссылкой на проект пишет Politico.

Как следует из публикации, Еврокомиссия (ЕК) предложила также ввести запрет на предоставление «услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в России». В ЕК рассматривают и введение экспортного контроля в отношении 45 компаний, которые якобы содействуют обходу ограничений.

По данным газеты, речь идет в том числе о 12 компаниях из Китая, двух представляющих Таиланд и трех — Индию.

На прошлой неделе издание уже писало, что в ЕС обсуждают меры в отношении Китая. В публикации отмечалось, что речь идет о меньшем, чем хотят американцы, объеме действий в отношении КНР и желании Брюсселя вынудить их тем самым оказать давление на Россию.

