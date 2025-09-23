Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 23 сентября 2025Экономика

В ЕС запланировали еще один запрет в рамках антироссийских санкций

Politico: ЕК хочет запретить европейскому бизнесу инвестировать в российские ОЭЗ
Дмитрий Воронин

Фото: Yves Herman / Reuters

Брюссель планирует включить в 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) еще один запрет для европейских компаний, которые хотят лишить возможности инвестировать в особые экономические зоны (ОЭЗ) в РФ, предоставляющие иностранному бизнесу льготный налоговый режим. Об этом со ссылкой на проект пишет Politico.

Как следует из публикации, Еврокомиссия (ЕК) предложила также ввести запрет на предоставление «услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в России». В ЕК рассматривают и введение экспортного контроля в отношении 45 компаний, которые якобы содействуют обходу ограничений.

По данным газеты, речь идет в том числе о 12 компаниях из Китая, двух представляющих Таиланд и трех — Индию.

На прошлой неделе издание уже писало, что в ЕС обсуждают меры в отношении Китая. В публикации отмечалось, что речь идет о меньшем, чем хотят американцы, объеме действий в отношении КНР и желании Брюсселя вынудить их тем самым оказать давление на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о превращенном в крепость Купянске

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Китайское судно впервые зашло в крымский порт

    В России заявили о спящих ячейках после атак ВСУ на Москву

    Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

    Расследование дела в отношении политика Гозмана завершено

    Госсекретарь США описал вклад ООН в мир на Украине фразой «приходится тащить все на себе»

    На дне озера нашли обломки затонувшего 140 лет назад корабля-призрака

    Россиян предупредили о наказании за поцелуи

    Опровергнут миф о влиянии кофе на работу мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости