10:31, 17 сентября 2025

Стало известно о подготовке Европы к введению санкций против китайского бизнеса

Politico: В ЕС хотят распространить антироссийские санкции на компании из Китая
Дмитрий Воронин

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз уже на текущей неделе обсудит включение в новый санкционный пакет против России китайских компаний. Об этом со ссылкой на нескольких дипломатов пишет Politico.

Как следует из материала, речь идет о меньшем, чем хотят американцы объеме действий в отношении КНР, но Брюссель тем самым пытается вынудить их оказать давление на Россию. Также издание отмечает, что в ЕС опасаются «ловушки» со стороны администрации Дональда Трампа, добивающегося от Европы введения пошлин в 50-100 процентов на импорт из КНР.

Новый пакет антироссийских санкций планировалось озвучить накануне, 16 сентября, но в итоге выяснилось, что представление отложено. Глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен на фоне этого заявила, что ограничения в рамках 19-го пакета ЕС коснутся криптовалют, банков и энергетики.

