В Госдуме предложили давать скидку россиянам на покупку авто при одном условии

В Госдуме предложили давать скидку на покупку авто за утилизацию старых машин

Представители партии «Справедливая Россия — За правду» предложили давать россиянам скидку на покупку нового автомобиля за утилизацию старых транспортных средств возрастом от 15 лет. Об этом сообщает отраслевой портал Autonews со ссылкой на пресс-службу лидера парламентской партии, депутата Сергея Миронова.

Согласно основным положениям инициативы, россиянам за утилизацию устаревших машин будут выдавать специальный сертификат, соответствующий реальной рыночной стоимости авто на вторичном рынке. В дальнейшем владельцы утилизированных транспортных средств смогут рассчитывать на получение льготного кредита на покупку новой машины российского производства.

Подобная инициатива, полагают ее авторы, окажется дополнительной поддержкой отечественному автопрому, который в настоящее время испытывает трудности на фоне резкого падения спроса на внутреннем рынке. Такого рода меры также должны помочь решить давнюю проблему российского автопарка — его общее старение. Выдачи же автозаймов на выгодных потребителям условиях поспособствуют увеличению доступности новых машин для граждан, резюмировали в пресс-службе Миронова.

В 2025 году средний возраст автомобилей в России достиг пятилетнего максимума и составил 12-16 лет. Если раньше этот показатель в стране увеличивался постепенно, то в последнее время динамика значительно ускорилась, подчеркивали эксперты. К числу основных причин старения российского автопарка аналитики отнесли массовый уход с рынка западных производителей и регулярное повышение утильсбора, которое привело к значительному росту цен на новые авто. В сложившихся условиях, поясняют они, все большее число граждан предпочитает не менять машину и выжимать из старой все соки. Следствием этого стал рост обращений клиентов в автосервисы по поводу проведения более сложных ремонтных работ.