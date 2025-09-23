Мир
В Кремле высказались о будущих контактах Путина и Трампа

Песков заявил, что дата следующего контакта Путина и Трампа не согласована
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конкретная дата будущих контактов президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не была согласована. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 23 сентября.

«Пока четкого понимания о дате следующего контакта двух президентов нет», — сказал представитель Кремля.

Песков также прокомментировал вопрос о реакции Вашингтона на предложение российского лидера по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Мы слышали вчера заявления от моей коллеги из Белого дома о том, что президент [США Дональд]Трамп сам выскажется по этому поводу», — ответил он.

Ранее, 22 сентября, Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ после окончания его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп ознакомился с предложением российского лидера. «Президент [США Дональд Трамп] в курсе этого предложения, и он лично прокомментирует его позже», — сказала она. При этом Левитт подчеркнула, что инициатива президента России звучит «довольно хорошо».

