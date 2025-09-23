В Кремле высказались об отражении атак украинских беспилотников

Пресс-секретарь Песков: ВС России эффективно противодействуют атакам БПЛА ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России эффективно противодействуют атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) не влияют на ход спецоперации. «Наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», — высказался об отражении атак представитель Кремля.

Этот комментарий Песков дал после массированной атаки ВСУ на российские субъекты — в том числе Московский регион — в ночь с 22 на 23 сентября.

Также 21 сентября атаке БПЛА ВСУ подвергся санаторий на юге Крыма. Жертвами атаки стали три человека, 16 человек пострадали.