В МИД рассказали о создании Киевом кровавого фона к Генассамблее ООН

Киев атаками по мирным гражданам в России создает кровавый фон к начинающей работу в Нью-Йорке Генассамблее (ГА) ООН. Об этом заявил посол МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Киев всеми силами создает "кровавый фон" к начинающейся неделе высокого уровня в ГА ООН и участию в нем [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил дипломат.

Он назвал нацистским замыслом ситуацию, в которой украинский лидер будет выступать на высоком уровне, нанося удары по российским гражданским объектам.

Ранее Зеленский передал в Верховную Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений Вооруженных сил Украины за границу. В случае его принятия Киев сможет направлять военных за границу для выполнения задач по обеспечению нацбезопасности и обороны страны.