В Минюсте высказались о повышении комфортности СИЗО

Минюст: Содержание в СИЗО людей не должно предполагать серьезных лишений

Содержание в СИЗО людей, чья вина еще не доказана, не должно предполагать серьезных лишений. Об этом заявил глава министерства юстиции России Константин Чуйченко на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, передает «Коммерсантъ».

По данным агентства, он сказал, что подходы к содержанию в СИЗО тех, чья вина не доказана, должны отличаться от подходов к содержанию в колониях. Чуйченко предложил расширить перечень платных услуг в сфере материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Сейчас арестованные могут приобрести новые постельные принадлежности и занятия спортом, а также оплатить ремонт одежды и стирку. Кроме того, по его словам, при строительстве новых следственных изоляторов необходимо организовать камеры с улучшенными бытовыми условиями.

По информации «Ъ», во время заседания совета омбудсмен России Татьяна Москалькова предложила ввести в СИЗО сурдоперевод для арестантов с инвалидностью по слуху.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в российских колониях и СИЗО достиг критической отметки — в ряде регионов страны некомплект сотрудников ФСИН составил 50 процентов. Об этом заявил заместитель директора ФСИН России Александр Розин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.