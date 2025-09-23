Силовые структуры
В России назвали критической нехватку тюремщиков

Замглавы ФСИН Розин назвал критическим дефицит кадров в СИЗО и колониях РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Дефицит кадров в российских колониях и СИЗО достиг критической отметки — в ряде регионов страны некомплект сотрудников ФСИН составил 50 процентов. Об этом заявил заместитель директора ФСИН России Александр Розин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, передает «Интерфакс».

В среднем нехватка тюремщиков составляет 37,8 процента. Наихудшая ситуация сложилась в управлении ФСИН по Тульской области — там кадровый голод среди сотрудников рядового и младшего начсостава уголовно-исполнительной системы доходит до 70 процентов.

«Мы в непростых условиях», — отметил Розин.

На этом же совете первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил о нехватке конвоиров. По его словам, кадровых дефицит конвойных подразделений составил 29 процентов.

    Все новости