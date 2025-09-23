В России возникли проблемы с конвоем арестантов

Замглавы МВД РФ Горовой: Некомплект конвойных подразделений составил 29 %

В России возникла серьезная нехватка конвоиров. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, передает «Интерфакс».

По его словам, кадровых дефицит конвойных подразделений составил 29 процентов. Не хватает каждого третьего сотрудника. Это специфическая и сложная работа как психологически, так и в плане здоровья.

Горовой указал, что при такой нехватке конвоиров полицейские не могут обеспечить безопасность доставки арестантов, поэтому МВД привлекает к их сопровождению сотрудников патрульно-постовой службы, участковых, ГАИ и оперативников. Зачастую патрульных снимают с улицы для обеспечения безопасности в судах, отметил представитель МВД.

В 2024 году было отконвоировано в суды и на следственные действия четыре миллиона граждан, содержащихся в СИЗО, ИВС и спецприемниках.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал регионы, в которых полиция испытывает кадровый голод. По его словам, в Ростовской области и Краснодарском крае некомплект патрульно-постовой службы полиции превышает 40 процентов, а в Пермском крае — 50 процентов.