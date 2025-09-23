Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:16, 23 сентября 2025Силовые структуры

В России возникли проблемы с конвоем арестантов

Замглавы МВД РФ Горовой: Некомплект конвойных подразделений составил 29 %
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В России возникла серьезная нехватка конвоиров. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, передает «Интерфакс».

По его словам, кадровых дефицит конвойных подразделений составил 29 процентов. Не хватает каждого третьего сотрудника. Это специфическая и сложная работа как психологически, так и в плане здоровья.

Горовой указал, что при такой нехватке конвоиров полицейские не могут обеспечить безопасность доставки арестантов, поэтому МВД привлекает к их сопровождению сотрудников патрульно-постовой службы, участковых, ГАИ и оперативников. Зачастую патрульных снимают с улицы для обеспечения безопасности в судах, отметил представитель МВД.

В 2024 году было отконвоировано в суды и на следственные действия четыре миллиона граждан, содержащихся в СИЗО, ИВС и спецприемниках.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал регионы, в которых полиция испытывает кадровый голод. По его словам, в Ростовской области и Краснодарском крае некомплект патрульно-постовой службы полиции превышает 40 процентов, а в Пермском крае — 50 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

    Генсек НАТО сделал заявление об инциденте с истребителями в Эстонии

    В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

    Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

    Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

    В Москве произошел взрыв

    Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

    Шоу о маменькиных сынках в России потребовали проверить на соответствие семейным ценностям

    Заключавшая браки с бойцами СВО ради выплат попалась на новых эпизодах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости