В Москву пришла настоящая осень

Гидрометцентр: В Москве и области началась климатическая осень

В понедельник, 22 сентября, в Москве и области началась климатическая осень. Об этом специалисты Гидрометцентра сообщили ТАСС.

Согласно прогнозам, 23 сентября дневная температура в столице составит 16-18 градусов тепла, однако уже ночью показатель понизится до плюс 10 градусов. «Северо-западные ветры в сопровождении дождей понизят показания термометров, которые в среду станут соответствовать норме, а в четверг — окажутся ниже нормы примерно на три градуса», — рассказали синоптики.

Так, в середине недели ночью ожидается не более плюс девяти градусов, днем — до плюс 10-12 градусов. Пик похолодания придется на четверг, 25 сентября, когда ночью столбики термометров опустятся до плюс двух-четырех градусов в Москве и до плюс пяти градусов в Подмосковье. К концу недели вероятность осадков снизится, а температура вырастет на два-три градуса.

Ранее стало известно, что ночь на 23 сентября в Москве оказалась рекордно теплой.