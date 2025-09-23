Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:14, 23 сентября 2025Экономика

В Москву пришла настоящая осень

Гидрометцентр: В Москве и области началась климатическая осень
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В понедельник, 22 сентября, в Москве и области началась климатическая осень. Об этом специалисты Гидрометцентра сообщили ТАСС.

Согласно прогнозам, 23 сентября дневная температура в столице составит 16-18 градусов тепла, однако уже ночью показатель понизится до плюс 10 градусов. «Северо-западные ветры в сопровождении дождей понизят показания термометров, которые в среду станут соответствовать норме, а в четверг — окажутся ниже нормы примерно на три градуса», — рассказали синоптики.

Так, в середине недели ночью ожидается не более плюс девяти градусов, днем — до плюс 10-12 градусов. Пик похолодания придется на четверг, 25 сентября, когда ночью столбики термометров опустятся до плюс двух-четырех градусов в Москве и до плюс пяти градусов в Подмосковье. К концу недели вероятность осадков снизится, а температура вырастет на два-три градуса.

Ранее стало известно, что ночь на 23 сентября в Москве оказалась рекордно теплой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор объяснил ночной налет дронов ВСУ на Москву

    Валуев раскритиковал отказ МОК отстранять Израиль

    Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе

    В Казани вслед за другими городами объявили угрозу атаки БПЛА

    Названа причина пробуждения с плохим запахом изо рта

    В Киеве решили не ждать чудес

    Фура взорвалась после массового ДТП на российской трассе

    Российский регион недополучит десятки миллиардов рублей доходов

    Россиянка решила проверить состояние заболевшей ОРВИ дочери и нашла ее мертвой в комнате

    Новоиспеченная жена впала в кому в первую брачную ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости