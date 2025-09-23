Силовые структуры
В МВД рассказали о произошедшем в Москве взрыве

МВД: Хлопок в Куркино произошел из-за подростков, использующих пиротехнику
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Взрыв в московском Куркино произошел из-за подростков, использующих пиротехническое изделие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, сообщение о хлопке около жилого дома на улице Соловьиная роща поступило им в 13:50 мск. Отмечается, что взрыв произошел из-за подростков, использующих пиротехнику.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности причастных к инциденту.

Ранее сообщалось, что взрыв в Куркино произошел в цоколе 23-этажного здания в результате сдетонировавшего предмета, завернутого в черный полиэтиленовый пакет, перемотанный скотчем. Предмет был массой 20 граммов.

