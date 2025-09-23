Путешествия
12:03, 23 сентября 2025

В ООН отказались комментировать запрос России на снятие санкций в авиаотрасли

ТАСС: В ИКАО отказались комментировать запрос России по санкциям в авиаотрасли
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Christinne Muschi / Reuters

В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) при Организации Объединенных Наций (ООН) в Монреале (Канада) отказались комментировать запрос России на снятие санкций в авиаотрасли. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что сотрудник по коммуникациям в канадском ИКАО Уильям Райлянт-Кларк в ответ на запрос корреспондента российского агентства заявил, что в работе секретариата организации играет ключевую роль политический нейтралитет.

Райлянт-Кларк добавил, что 23 сентября начнет работу 42-я ассамблея ИКАО. Секретариат сообщит о результатах по ее завершении, отметил работник структурной организации ООН.

В Министерстве транспорта России сообщили, что делегация будет участвовать в работе ассамблеи. По словам представителей ведомства, страна считает работу в рамках ИКАО ключевой для «обмена опытом и выработки совместных решений для повышения безопасности, эффективности и устойчивости воздушного транспорта».

Ранее Reuters сообщало, что Россия обратилась в ИКАО при ООН с просьбой ослабить санкции на запчасти и полеты в отношении страны из-за проблем с безопасностью. Ограничения российская сторона назвала незаконными.

