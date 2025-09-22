Путешествия
Россия попросила ООН ослабить санкции из-за проблем с безопасностью полетов

Reuters: Россия обратилась в ООН и попросила ослабить санкции в сфере авиации
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россия попросила ООН ослабить санкции на запчасти и полеты из-за проблем с безопасностью. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

Уточняется, что российская сторона обратилась в ИКАО — Международную организацию гражданской авиации при ООН и назвала ограничения в отношении РФ в воздушном пространстве и в сфере авиационного оборудования незаконными.

«ИКАО обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации», — приводит агентство выдержку из одного из российских документов.

Сообщается, что в них также критикуются закрытие воздушного пространства 37 государств для полетов авиакомпаний из России, приостановление действия сертификатов летной годности воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками, а также запреты на техническое обслуживание и страхование воздушных судов.

Ранее США отменили санкции в отношении авиакомпании «Белавиа» из Белоруссии. При этом перевозчику запретили летать на американских самолетах Boeing в Россию и еще несколько стран.

