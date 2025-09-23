В Раде допустили уничтожение F-35 с помощью кирпича

Нардеп Бужанский: Россия может поразить F-35 Эстонии с помощью кирпича

Россия может поразить эстонские F-35 с ядерным оружием при помощи кирпича. Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«В этом случае, россиянам будет легко поразить их, перебросив кирпич через забор», — сыронизировал нардеп, комментируя призыв министра обороны Эстонии Ханно Певкура направить в страну истребители с ядерным оружием.

Он добавил, что «лютая ярость» европейских партнеров Украины иногда может принимать странные формы.

Накануне Минобороны России опровергло информацию о нарушении истребителями воздушного пространства Эстонии. В ведомстве объяснили, что российские МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.