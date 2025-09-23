В Раде окружению Зеленского посоветовали «охранять ларек»

Дубинский раскритиковал окружение Зеленского и Ермака

Ближайшее окружение руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и украинского лидера Владимира Зеленского описано в книге Чезаре Ломброзо «Типы преступников». Такое заявление сделал депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Люди с такими лицами ни на какие другие меры не способны, охранять ларек — потолок их кругозора. Впрочем, с политической точки зрения — лучше не придумать», — раскритиковал он.

В частности, депутат раскритиковал решения главы Киевской городской государственной администрации Тимура Ткаченко. Дубинский назвал его «вором с манией величия».

Ранее стало известно, что Зеленский на закрытой встрече в Верховной Раде критиковал членов собственной партии «Слуга народа», которые говорили об ошибках и проблемах страны. Отмечается, что выступление украинского лидера не нашло понимания среди народных депутатов, которые рассчитывали на смягчение авторитарных тенденций власти.