15:12, 23 сентября 2025Экономика

В России допустили новые ограничения на вывоз бензина

Сорокин: Минэнерго допускает дополнительные ограничения на вывоз бензина
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Министерство энергетики допускает новые ограничения на вывоз бензина из России. Об этом заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя ведомства, подобные меры могут принять для насыщения внутреннего рынка. «Все необходимые меры, чтобы обеспечить полное обеспечение рынка, будут приняты. Если потребуются ограничения дополнительные на вывоз, то ограничения тоже могут быть приняты», — пояснил он.

Биржевая стоимость бензина продолжает обновлять исторические рекорды, дорожает он и на автозаправках. При этом сейчас в России действует запрет на экспорт бензина, в том числе для производителей. Вице-премьер РФ Александр Новак уже поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. В ФАС ожидают стабилизации цен после насыщения рынка.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев уже допустил продление полного запрета на вывоз бензина из России, который в настоящее время действует до конца сентября.

