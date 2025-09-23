Россия
В России отреагировали на встречу Токаева и Зеленского

Чепа: Токаев и Зеленский подчеркнули свои позиции по урегулированию конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kazakhstan's Presidential Press / AP

Встреча президентов Казахстана и Украины Касым-Жомарт Токаева и Владимира Зеленского сама по себе ничего не значит, важно то, что стороны обсудили в ходе нее, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что стороны подчеркнули свои позиции по мирному урегулированию.

«Все зависит от того, что обсуждали: какие вопросы обсуждали и как проходила встреча. (…) Все подчеркнули свои позиции, никто не против мирного решения кроме Зеленского. Внимательно следим за происходящими событиями», — сказал Чепа.

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Токаев и Зеленский обсудили несколько тем, в том числе российскую специальную военную операцию (СВО) и пути решения украинского конфликта. Как рассказали в пресс-службе казахстанского лидера, Зеленский изложил свой взгляд на происходящее в его стране, а Токаев, высказываясь о сложившихся обстоятельствах, подчеркнул, что «в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта». Кроме того, Зеленский и Токаев обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества Украины и Казахстана.

Последний раз президенты Украины и Казахстана встречались в 2019 году.

