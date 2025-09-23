Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:15, 23 сентября 2025Силовые структуры

В России возбудили дело из-за «зомби-косуль»

В Курганской области следователи возбудили дело из-за зомби-косуль
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Курганской области следователи возбудили дело из-за «зомби-косуль». Об этом сообщает издание URA.

Возбуждено уголовное дело по статье 246 («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») УК РФ. По данным издания, голодные косули начали массово заходить в города. Многие из них отравлены — внутри 20 животных были обнаружены опасные химические компоненты и яды. В образцах, отправленных в федеральный центр токсикологической безопасности, выявлено наличие опасных для здоровья и жизни элементов. Один из них похож по воздействию на нервно-паралитический газ, а другой запускает реакцию разрушения клеток.

В прошлом году в Курганской области уже были случаи аномального поведения и гибели косуль. Тогда эксперты отмечали, что животные проявляли неадекватную реакцию и выходили к людям.

Ранее сообщалось, что подсчитан ущерб экологии от действий «Южуралзолота».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрона задержали в США

    Осень опоздает в Москву почти на месяц

    Глава Совета судей России оказался миллиардером

    Швеция пригрозила применением силы в случае нарушения воздушного пространства

    Глава Минобороны Швеции призвал Европу готовиться к войне

    Главу Совета судей России связали с криминальным бизнесом и ОПГ «Покровский»

    Власти Украины решили полагаться на себя в конфликте с Россией

    Названы основные признаки родительского выгорания

    Минсельхоз отчитался о сборе зерна в России

    Россия направила ноту МИД Болгарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости