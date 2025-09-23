В России возбудили дело из-за «зомби-косуль»

В Курганской области следователи возбудили дело из-за зомби-косуль

В Курганской области следователи возбудили дело из-за «зомби-косуль». Об этом сообщает издание URA.

Возбуждено уголовное дело по статье 246 («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») УК РФ. По данным издания, голодные косули начали массово заходить в города. Многие из них отравлены — внутри 20 животных были обнаружены опасные химические компоненты и яды. В образцах, отправленных в федеральный центр токсикологической безопасности, выявлено наличие опасных для здоровья и жизни элементов. Один из них похож по воздействию на нервно-паралитический газ, а другой запускает реакцию разрушения клеток.

В прошлом году в Курганской области уже были случаи аномального поведения и гибели косуль. Тогда эксперты отмечали, что животные проявляли неадекватную реакцию и выходили к людям.

Ранее сообщалось, что подсчитан ущерб экологии от действий «Южуралзолота».