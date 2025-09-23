В российском городе загорелся зоопарк

В Новосибирске пожар возник на территории зоопарка

В Новосибирске загорелись здания на территории зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В Новосибирске огнеборцы МЧС России тушат пожар на территории зоопарка. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пламя охватило два здания. Для ликвидации задействовали больше 30 сотрудников и десять единиц техники.

Ранее в Иванове загорелся многоквартирный дом, в результате пожара крыша частично обрушилась. Площадь пожара тогда достигла 650 квадратных метров, отметили в МЧС.