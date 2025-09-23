Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 23 сентября 2025Россия

В российском городе загорелся зоопарк

В Новосибирске пожар возник на территории зоопарка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Новосибирске загорелись здания на территории зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В Новосибирске огнеборцы МЧС России тушат пожар на территории зоопарка. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пламя охватило два здания. Для ликвидации задействовали больше 30 сотрудников и десять единиц техники.

Ранее в Иванове загорелся многоквартирный дом, в результате пожара крыша частично обрушилась. Площадь пожара тогда достигла 650 квадратных метров, отметили в МЧС.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстро положат конец кровопролитию». Трамп пригрозил России серьезными пошлинами при одном условии

    Игра-вирус в Steam похитила сотни тысяч долларов

    В российском городе сель разрушил коттедж и попал на видео

    В МВД высказались об ограничениях на праворульные машины россиян

    Дипломатическая машина Северной Кореи попала в ДТП в центре Москвы

    Российский генетик оказался в топе самых цитируемых ученых мира

    Экс-замглавы Росприроднадзора отказали в досрочном освобождении

    Российская актриса обвинила гаджеты в одиночестве людей

    Стало известно о продвижении российских войск в Харьковской области

    Женщина упала в ледяной колодец со змеями и выживала там двое суток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости