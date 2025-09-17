Россия
20:34, 17 сентября 2025Россия

Крыша многоквартирного дома обрушилась при пожаре в российском городе

МЧС России сообщило, что в Иванове загорелся многоквартирный дом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Ивановской области»

В Иванове загорелся многоквартирный дом, в результате пожара крыша частично обрушилась. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает РИА Новости.

«Площадь пожара в Иванове увеличилась до 650 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли», — говорится в сообщении.

Помимо того, известно, что тушение возгорания осложняет конструкция кровли, а также наличие горючего утеплителя и подкровельного пространства.

