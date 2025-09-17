Россия
В России к мечети подкинули свиную голову и подожгли здание

В Челябинской области к мечети принесли свиную голову и подожгли здание
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Чесме Челябинской области к мечети, которая была открыта прошлой осенью, подкинули свиную голову. Спустя несколько недель здание подожгли, сообщили в районной администрации и в МЧС, пишут 74.ru.

Свиную голову к мечети, как уточняется, подкинули 31 августа. Поджог мечети неизвестные совершили 12 сентября — злоумышленники сняли на видео, как они обливают горючей жидкостью здание.

Пожар, как уточнили в администрации Чесменского района, потушил сторож. Повреждений нет, расследование ситуации уже ведут правоохранители, отчитались там.

Пытаются у верующих выработать ненависть или что-то еще. Но верующие люди, мусульмане, всё понимают, и разъяснительная работа ведется, и в проповедях об этом говорится, и они правильно понимают, что это провокация специально делается, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны

Ринат Раевглавный муфтий УрФО

Похожий случай ранее произошел в Адыгее Краснодарского края. Там мужчина принес свиную голову к мечети и попал на видео. В Духовном управлении мусульман Адыгеи назвали случившееся провокацией.

