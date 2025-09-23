Силовые структуры
В российском регионе решили судьбу надругавшегося над падчерицей педофила

Под Рязанью мужчину лишили российского гражданства за домогательство падчерицы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Под Рязанью изнасиловавшего падчерицу мужчину лишили российского гражданства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении МВД России по Рязанской области.

Фигурант — 45-летний уроженец одной из стран Средней Азии, который получил паспорт гражданина России. В 2023 году он домогался своей малолетней падчерицы. Позже выяснилось, что в одном из городов Рязанской области он домогался своей племянницы, не достигшей в тот момент 14-летнего возраста.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка. Он признан виновным и получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили гражданства России.

Ранее сообщалось, что в Татарстане осудят мужчину за развращение 6-летнего мальчика.

