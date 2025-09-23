Спустя восемь лет педофил ответит за развращение малолетнего россиянина

В Татарстане осудят мужчину за развращение 6-летнего мальчика

В Татарстане осудят мужчину за развращение 6-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия в отношении 6-летнего мальчика, после чего скрылся. Ребенок рассказал о случившемся родителям только в прошлом году. Они сразу обратились в правоохранительные органы.

Следователям удалось собрать доказательства причастности обвиняемого к данному преступлению. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что заключенный российской колонии совращал детей через интернет.