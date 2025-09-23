Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:28, 23 сентября 2025Моя страна

В Саратовской области тракторист спас из ямы лося

В Вольске тракторист помог лосю выбраться из ямы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В городе Вольске Саратовской области из ямы с водой спасли лося, который провалился в канаву около лесопосадок. Об этом сообщает портал «Вольск.ру».

Неудачливый лось провалился в яму с водой 22 сентября в районе бывшей военной части. Спасти животное помогли сотрудники местного водоканала, которые оперативно прибыли на место происшествия. Им помог тракторист, который выкопал специальную траншею. По ней лось смог самостоятельно выбраться на поверхность. После успешной операции лось благополучно ушел в лес.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

Ранее в Татарстане спасли молодого лося, забредшего в поселок Салмачи под Казанью. Специалисты оперативно выехали на место после сигнала местных жителей о бродящем по округе звере и перевезли животное в естественную среду обитания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при одном условии

    Россиянам назвали причины снижения кредитных лимитов в банках

    Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины

    Бывший депутат Рады назвал причины удара ВСУ по Крыму

    Майли Сайрус обнажила грудь для журнала

    Пилоты едва не врезались в другой самолет при посадке и довели его экипаж до дрожи и слез

    Трамп ответил на вопрос о доверии Путину

    Стало известно о гибели лам и альпак при пожаре в российском зоопарке

    Финляндия созовет заседание ОБСЕ из-за обвинений в адрес России

    Назван самый вредный для здоровья продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости