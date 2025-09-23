В Саратовской области тракторист спас из ямы лося

В Вольске тракторист помог лосю выбраться из ямы

В городе Вольске Саратовской области из ямы с водой спасли лося, который провалился в канаву около лесопосадок. Об этом сообщает портал «Вольск.ру».

Неудачливый лось провалился в яму с водой 22 сентября в районе бывшей военной части. Спасти животное помогли сотрудники местного водоканала, которые оперативно прибыли на место происшествия. Им помог тракторист, который выкопал специальную траншею. По ней лось смог самостоятельно выбраться на поверхность. После успешной операции лось благополучно ушел в лес.

Ранее в Татарстане спасли молодого лося, забредшего в поселок Салмачи под Казанью. Специалисты оперативно выехали на место после сигнала местных жителей о бродящем по округе звере и перевезли животное в естественную среду обитания.