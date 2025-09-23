Наука и техника
19:09, 23 сентября 2025

В США рассказали о мечте России господствовать над спутниками Марса

NI: Россия мечтает о господстве над спутниками Марса
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Россия мечтает о господстве над спутниками Марса, рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

По его оценке, следующую миссию к спутникам Марса — Фобосу и Деймосу — Россия якобы может запустить уже в 2030 году. «Она будет использовать достижения в области двигателей и искусственного интеллекта для более безопасных траекторий», — утверждает автор.

Вайхерт напоминает, что последняя российская миссия к марсианским лунам — «Фобос-Грунт» — стала «яркой страницей в истории освоения космоса», в рамках которой РФ планировала доставить образцы грунта с Фобоса.

Тем не менее, продолжил обозреватель, миссия оказалась неудачной, поскольку одноименная автоматическая межпланетная станция, запущенная в 2011 году, не смогла покинуть низкую околоземную орбиту. «В состав миссии также вошли китайский орбитальный аппарат Yinghuo-1 и финский микроспутник, что добавило миссии международного значения», — отметил он.

Автор признает, что точной даты запуска следующей российской миссии к Марсу нет. «Однако после успешного запуска марсохода НАСА Perseverance и китайского аппарата Tianwen-1 на Марс Россия столкнулась с необходимостью доказать свою компетентность в межпланетных исследованиях», — уверяет обозреватель.

В июне на панельной дискуссии «Русский космос. Гонка за Марс», прошедшей на «Форуме будущего 2050», председатель совета директоров корпорации «Новый космос» Дмитрий Мацук заявил, что России нужна амбициозная цель, которая заключается не в достижении Марса, а в отправке миссии на одну из похожих на Землю экзопланет.

