Вероятность передачи секретного оружия КНДР России оценили

Кнутов: КНДР может передать России секретные ракетные комплексы

Северная Корея может передать России новое «секретное оружие», о котором заявил глава республики Ким Чен Ын. Вероятность отправки загадочных комплексов оценил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

«Если под секретным оружием КНДР скрываются оперативно-тактические ракеты, то они могут передать их России для использования в зоне СВО. Обычно такие ракеты имеют дальность 500 километров или 1000 километров», — сказал он.

Эксперт допустил, что использование новых разработок в зоне СВО позволит испытать их и собрать информацию для дальнейшей доработки.

При этом Кнутов усомнился в передаче корейского «секретного оружия», если речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах.

Ранее в сентябре глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика завладела секретным оружием для наращивания оборонного потенциала. Он подчеркнул, что при разработке новых систем были достигнуты большие успехи в оборонной науке.