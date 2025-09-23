Бывший СССР
Власти Украины решили полагаться на себя в конфликте с Россией

Reuters: Украина готовится полагаться только на себя в конфликте с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / File Photo / Reuters

Украина готовится к тому, что в конфликте с Россией республике придется полагаться на собственные силы, а не на поддержку союзников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на несколько украинских источников.

Как пишет издание, Киев не верит в новые жесткие санкции США против России. «Я сомневаюсь, что Трамп вообще введет санкции против России. Украине лучше сосредоточиться на укреплении собственных вооруженных сил», — заявил изданию украинский чиновник.

Издание передает слова бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который заявил, что республике стоит полагаться в основном на собственные силы, чтобы «нейтрализовать Россию».

Ранее стало известно, что Украина может потерять поддержку ряда союзников в Европе на фоне сокращения помощи США.

